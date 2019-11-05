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Обручальное кольцо

Неснимающееся кольцо: кто спасет, когда ни медик, ни ювелир не помогут

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Sputnik Молдова

Бендерчанке, которая не смогла снять массивное украшение с пальца, пришла неожиданная помощь, когда уже ни врачи, ни мастера ювелирного дела не могли ее спасти.

ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В дежурную часть аварийно-спасательного подразделения Бендер поступил телефонный звонок от жительницы города. Необходимо было срочно помочь ее 16-летней племяннице снять металлическое кольцо с опухшего пальца.

"Как выяснилось, массивное украшение девушке подарили около месяца назад. Раньше она носила его на безымянном пальце, а накануне вечером решила сменить место его расположения и надеть на средний. Наутро снять бижутерию она уже не смогла", - рассказали в МВД Приднестровья. 
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В травмпункте городской больницы врачи попытались помочь, но безуспешно. Потом подключились мастера ювелирной мастерской. Они пробовали распилить украшение при помощи алмазных дисков, но тщетно.

Казалось, что больше уже не к кому обратиться. Все возможные варианты спасения использованы. Но находчивая родственница попытала удачу и позвонила спасателям.

Спустя час палец девушки удалось освободить от пережавшего его металла. Кольцо пришлось разрезать специальным инструментом, который оказался в арсенале у спасателей.

В будущем юная бендерчанка зареклась носить кольца.

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Теги:
помощь, кольцо, украшение, Приднестровье


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