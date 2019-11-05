01:01 06 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск

Коррупция в погонах - в Чимишлии произошло громкое задержание

CC0 / Pixabay / pasja1000
Происшествия
Получить короткую ссылку
105 0 0
Sputnik Молдова

Сотрудник полиции, работавший в Чимишлийском районе Молдовы, задержан во вторник по подозрению в получении крупной взятки при исполнении служебных обязанностей.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудника полиции из Чимишлии задержали во вторник по подозрению во взяточничестве и извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, правоохранитель потребовал 6 тысяч леев, чтобы "спустить на тормозах" дело о бытовом насилии, возбужденное в связи с жестокими систематическими избиениями жены мужем.

Как заявляют в прокуратуре, полицейский запротоколировал факт физического насилия в семье, после чего домашний агрессор рисковал получить статус обвиняемого по уголовному делу. Чтобы этого не произошло, сотрудник полиции запросил у агрессора довольно внушительную сумму.
Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Прокурор по борьбе с коррупцией пойман на взятке, вымогаемой у полицейского

Однако ловкий на руку сотрудник правоохранительных органов погорел на собственном отсутствии бдительности. В последний момент бытовой агрессор подал заявление, в котором сообщил в прокуратуру, что с него вымогают взятку. Правоохранителя поймали с поличным при получения оговоренной суммы.

Подозреваемого задержали на 72 часа и в данный момент содержится в изоляторе Национального антикоррупционного центра. Если его вину докажут в суде, мужчина может получить в качестве меры пресечения до 10 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Обыски в Молдове: речь о крупной взятке и изнасиловании - видео
Житель Молдовы попытался дать взятку таможеннику в Брянске
Как полиция воюет с "ужасающей коррупцией", или Что не поняли новые власти
Теги:
коррупция, взятка, Чимишлия, задержание


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Семья из родного села Николая Сулака отметила золотую свадьбу – видео
Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться