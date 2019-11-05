Коррупция в погонах - в Чимишлии произошло громкое задержание

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудника полиции из Чимишлии задержали во вторник по подозрению во взяточничестве и извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, правоохранитель потребовал 6 тысяч леев, чтобы "спустить на тормозах" дело о бытовом насилии, возбужденное в связи с жестокими систематическими избиениями жены мужем.
Как заявляют в прокуратуре, полицейский запротоколировал факт физического насилия в семье, после чего домашний агрессор рисковал получить статус обвиняемого по уголовному делу. Чтобы этого не произошло, сотрудник полиции запросил у агрессора довольно внушительную сумму.© Sputnik / Yana Zaharova
Однако ловкий на руку сотрудник правоохранительных органов погорел на собственном отсутствии бдительности. В последний момент бытовой агрессор подал заявление, в котором сообщил в прокуратуру, что с него вымогают взятку. Правоохранителя поймали с поличным при получения оговоренной суммы.
Подозреваемого задержали на 72 часа и в данный момент содержится в изоляторе Национального антикоррупционного центра. Если его вину докажут в суде, мужчина может получить в качестве меры пресечения до 10 лет лишения свободы.
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