Коррупция в погонах - в Чимишлии произошло громкое задержание

Сотрудник полиции, работавший в Чимишлийском районе Молдовы, задержан во вторник по подозрению в получении крупной взятки при исполнении служебных обязанностей.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудника полиции из Чимишлии задержали во вторник по подозрению во взяточничестве и извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, правоохранитель потребовал 6 тысяч леев, чтобы "спустить на тормозах" дело о бытовом насилии, возбужденное в связи с жестокими систематическими избиениями жены мужем.

Как заявляют в прокуратуре, полицейский запротоколировал факт физического насилия в семье, после чего домашний агрессор рисковал получить статус обвиняемого по уголовному делу. Чтобы этого не произошло, сотрудник полиции запросил у агрессора довольно внушительную сумму. © Sputnik / Yana Zaharova Прокурор по борьбе с коррупцией пойман на взятке, вымогаемой у полицейского

Однако ловкий на руку сотрудник правоохранительных органов погорел на собственном отсутствии бдительности. В последний момент бытовой агрессор подал заявление, в котором сообщил в прокуратуру, что с него вымогают взятку. Правоохранителя поймали с поличным при получения оговоренной суммы.

Подозреваемого задержали на 72 часа и в данный момент содержится в изоляторе Национального антикоррупционного центра. Если его вину докажут в суде, мужчина может получить в качестве меры пресечения до 10 лет лишения свободы.

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