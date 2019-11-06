Карманники в Кишиневе лишают граждан самого ценного - видео

Карманные кражи в Кишиневе становятся все более распространенным криминальным явлением, ловкие воры оставляют жителей столицы без кошельков, мобильных телефонов и других ценных предметов.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Центр разыскивают сразу двух карманных воров, нанесших значительный материальный ущерб гражданам, пострадавшим от ловкости их рук.

Первый криминальный эпизод произошел в одном из салонов мобильной связи в молдавской столице. Полицию вызвала 56-летняя женщина, сообщившая сотрудникам правоохранительных органов, что у нее украли портмоне, в котором находилась сумма в 4 тысячи леев и документы, удостоверяющие ее личность. Пострадавшая рассказала, что предполагаемая карманница терлась рядом с ней под предлогом рассматривания витрины со всем ее разнообразием мобильных телефонов.

Воспользовавшись тем, что потенциальная жертва отвлеклась, злоумышленница быстро вытащила у нее кошелек из сумки. Однако погнавшись за чужими деньгами, воровка и не подозревала, что ее криминальное приключение снимает камера видеонаблюдения.

Во втором случае сотрудники правоохранительных органов выехали по вызову владельца магазина по продаже фирменных солнечных очков. В магазине рассказали, что один из посетителей долго присматривался к ассортименту на витрине, а когда продавец отвлекся ненадолго, быстро схватил одну из самых дорогих моделей и скрылся в неизвестном направлении. Стоимость похищенных очков составляла 3 тысячи леев.

В обоих случаях были заведены уголовные дела, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 4 лет тюремного заключения и штраф от 32 тысяч до 67 тысяч леев.

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