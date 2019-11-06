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Мигалка на полицейском автомобиле

Страшное ДТП в Кишиневе - сбитая женщина пролетела несколько метров - видео

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Sputnik Молдова

Переход дороги в неположенном месте зачастую может закончиться трагедией, как это и произошло в среду вечером на улице Митрополита Дософтея.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Около 21.10 часов вечером в среду произошло страшное дорожно-транспортное происшествие на оживленном участке улицы Митрополита Дософтея.

Переходя дорогу в неположенном месте, 60-летняя женщина не заметила ехавший из-за поворота автомобиль. Секунда - и она была сбита, отлетев на несколько метров от места столкновения. За рулем находился молодой человек, экспертиза показала, что он был трезв.

Корреспондент Sputnik Молдова передал информацию с места события: "Я как раз проходил неподалеку, вдруг услышал визг тормозов и сильный хлопок. Когда понял, что произошло, был в шоке. Женщина лежала и стонала, неравнодушные прохожие мгновенно вызвали экипажи полиции и "скорой помощи", - рассказал наш коллега.

Женщину с травмами доставили в больницу Института скорой медицинской помощи. К счастью, серьезных травм, которые могли бы нести угрозу жизни, нет.

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Теги:
женщина, авария, ДТП


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