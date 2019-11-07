Напал, обокрал и попытался изнасиловать: что пережила 87-летняя женщина

Эта история удивляет своей жестокостью: пьяный мужчина пробрался в дом к пожилой женщине - силой отнял все сбережения и даже попытался изнасиловать.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Единецкий суд приговорил к пяти с половиной годам тюрьмы мужчину, который напал на 87-летнюю женщину, попытался ее изнасиловать и украл у нее деньги. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Речь идет о 48-летнем уроженце Сынджерейского района. Все произошло в июле этого года в селе Тристиены Бричанского района, куда мужчина приезжал на сезонные сельхозработы. После распития спиртного ему захотелось продолжить развлечение. Тогда злоумышленник пробрался в дом пожилой женщины. Применив силу, агрессор забрал у нее деньги.

"Более того, он повалил жертву на землю и попытался изнасиловать, но не смог реализовать задуманное, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметили в прокуратуре.

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