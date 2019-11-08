Пятница началась с обысков - на предприятии "Moldovatransgaz" неспокойно

Во многих филиалах предприятия "Moldovatransgaz" этим утром прошли обыски - прокуроры инициировали их в связи с подозрениями на коррупцию.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и офицеры Национального инспектората по расследованиям провели утром в пятницу серию обысков в филиалах предприятия "Moldovatransgaz" по всей республике. Информацию подтвердил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эмиль Гайтур.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства, в личных автомобилях сотрудников, а также в офисах предприятия в Бельцах, Шолданештах и Яловенах.

В конце октября министр экономики Вадим Брынзан заявил, что в структурах "Молдовагаз" раскрыты преступные схемы - уклонение от налогов, махинации со страхованием и снятием показаний счетчиков. Свои посты тогда покинули несколько руководителей филиалов и компаний, связанных с "Молдовагаз".

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