Автомобиль въехал на крышу гаража - необычное ДТП в Бельцах

По словам очевидцев, шофер пытался уйти от столкновения с ребенком на дороге и не справился с управлением.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Бельцах произошло необычное ДТП - автомобиль Dacia оказался на крыше гаража после того, как водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Причиной аварии стало превышение скорости, сообщает региональный портал Nord News.

По словам очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с ребенком, который оказался на дороге. Ребенок отделался легким испугом, водитель доставлен в больницу, он пройдет тексты на алкоголь.

Два дня назад в Кишиневе, переходя дорогу в неположенном месте, 60-летняя женщина не заметила ехавший из-за поворота автомобиль. В результате удара она отлетела на несколько метров от места столкновения. За рулем находился молодой человек, экспертиза показала, что он был трезв.

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