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Слитки золота, архивное фото

В Молдове орудовали "золотые" воры: полиция их задержала и ахнула

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Молдова

Украл, выпил - в тюрьму: примерно такой стиль жизни выбрали для себя молодые люди, которые удалось задержать сотрудникам полиции.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Жажда воровать у некоторых молодых людей в Молдове - в крови, это доказывает случай с громким задержанием банды, которая всего лишь за месяц разжилась на воровстве на полмиллиона леев. 

Пятеро молодых людей были задержаны сотрудниками Инспектората полиции Хынчешт по подозрению в совершении серии краж в Чимишлийском, Яловенском и Страшенском районах. В Генеральной прокуратуре Молдовы сообщили, что за месяц молодые люди обокрали 9 частных домов, а брали, в основном, золотые украшения и деньги. 

Возраст пятерых преступников варьирует между 18 и 26 годами, все они ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Трое из них - наиболее опасные рецидивисты - задержаны сотрудниками полиции на 72 часа, двое находятся под подпиской о невыезде. 

Задержание рецидивистов происходило, как в голливудском боевике. Учитывая, что они могли оказать сопротивление, для задержания привлекли бойцов бригады специального назначения "Fulger".

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Теги:
задержание, полиция, воры


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