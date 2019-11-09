В селе Конгаз совершен налет на библиотеку

Ночь с пятницу на субботу в Конгазе выдалась неспокойной - там один из жителей проник в местную библиотеку и устроил настоящий пожар.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Минувшей ночью было совершено нападение на библиотеку, расположенную в здании Дома культуры села Конгаз.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что в библиотеке была разбита оргтехника, а также сожжен ряд книг. На месте полицейскими был задержан 18-летний житель села, который проник внутрь помещения. Молодой состоит на учете у психиатра.

Подростковый пик вандализма приходится на 11-13 лет. При этом разрушения считаются для них развлекательным времяпровождением. Важной особенностью подросткового вандализма является присутствие сообщников, их обычно 3-4, как правило, это сверстники, или разница в возрасте у них не более двух лет. © Sputnik / Miroslav Rotari Вопреки здравому смыслу - вандалы не дают развиваться Кишиневу

Многочисленные исследования подростков и разрушительного поведения в школьной среде показали, что вандалы обладают таким же интеллектом, как и их сверстники, однако успевают в школе значительно хуже, склонны к прогулам, праздному времяпровождению, бесцельным прогулкам по улицам, в позднее время и в компании своих сверстников.

Таким образом, низкая успеваемость, частые прогулы школьных занятий являются одним из важнейших факторов подросткового вандализма. И наоборот, успехи в школе, заинтересованность в кружковых занятиях, увлечение спортом намного снижают вероятность вандализма у подростков, имеющих другие неблагоприятные факторы. Поэтому борьба с прогулами, ликвидацией пробелов в знаниях является существенным фактором в профилактике подросткового вандализма.

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