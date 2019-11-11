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Пожар

Видео горящего "моста влюбленных" в Кишиневе попало в соцсети

CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова

Интернет-пользователи разместили в Facebook видео, на котором виден полыхающий в парке на Ботанике деревянный мост, известный среди горожан как "мост влюбленных".

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Видеозапись горящего моста появилась в социальных сетях вечером, когда уже стемнело. Горел деревянный мост, известный как "мост влюбленных", расположенный в парке Долина роз кишиневского сектора Ботаника.

Летом 2018 года он был отремонтирован. Рабочие из Ассоциации управления зелеными насаждениями сменили покрытие моста и элементы конструкции. Позже мост был покрашен, но его освещение не было предусмотрено в проекте.

По словам очевидцев, мост загорелся из-за возгорания травы в парке. Подъехавшие пожарные быстро потушили огонь.

Пожар, архивное фото
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Ранее также произошел пожар: третьего ноября на Ботанике возникло возгорание в многоэтажке в столичном секторе Ботаника. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов. К этому моменту оказалось, что пламенем охвачены электрические щиты с пятого по девятый этажи, а также шкаф с вещами.

В кислородных масках из здания были выведены 20 человек. Сам пожар спасатели полностью ликвидировали в течение полутора часов. К счастью, своевременные действия пожарных позволили избежать жертв. Никто не пострадал.

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Теги:
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