В Кишиневе задержана банда потрошителей автомобилей - угоняли без раздумий

Сотрудникам полиции удалось задержать всех членов банды, занимавшихся угоном и перепродажей дорогих автомобилей из Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Оставлять свое авто припаркованным на обочине на ночь в последние месяцы стало небезопасно. Следователям Управления полиции Кишинева совместно с прокурорами удалось обезвредить криминальную группировку, занимавшуюся угоном автомобилей класса "люкс" в Кишиневе и других городах Молдовы.

Все трое угонщиков временно находились на территории республики и являются гражданами соседней Украины, ранее подозреваемые были судимы у себя на родине за аналогичные преступления.

Все роли в украинском криминальном трио были четко распределены, каждый из членов группировки знал, в какой момент и где необходимо украсть автомобиль. Банда работала в Молдове с августа по конец октября текущего года, когда был совершен последний угон.

По данным следствия, после угона автомобиля преступники перебивали номера на двигателе и перепродавали машину на территории Украины и стран Европейского союза. За время криминальной деятельности им удалось реализовать таким образом 6 люксовых авто, 4 машины они разобрали и продали и виде запчастей и комплектующих.

Задержание членов банды произошло как в остросюжетном боевике - в минувшее воскресенье их доставили в Инспекторат полиции сектора Центр. В ходе допроса задержанные полностью признали свою вину. Если и судебная инстанция признает троих украинцев виновными, им грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

Советы правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не украдут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

на ночь машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести вашу верную "ласточку" у вас из-под носа.

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