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Расследование смерти, архивное фото.

Загадочная смерть молдавского прокурора - что говорят в полиции

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Sputnik Молдова

Минувшей ночью скончался один из прокуроров Молдовы, по предварительной информации врачей, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Один из прокуроров скончался во сне минувшей ночью, сообщает сайт sputnik.md. Информацию подтвердила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По предварительной информации, мужчина давно имел проблемы со здоровьем, страдал от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Врачи говорят, что смерть мужчины произошла во сне, у него остановилось сердце из-за приступа острой сердечной недостаточности. 

Звонок в полицию Кишинева поступил в 00 часов 45 минут ночи.

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Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта

Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть 43-летнего мужчины. Он долгое время работал прокурором в Буюканском офисе прокуратуры муниципия Кишинев.

В зависимости от того, как быстро развивается сердечная недостаточность, ее разделяют на острую и хроническую.

Острая сердечная недостаточность может быть связана с травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к летальному исходу.

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Теги:
расследование, полиция, смерть, прокурор


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