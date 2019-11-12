Карманники в маршрутках развернули охоту на кошельки - как уберечь себя

В столичном общественном транспорте происходит все больше случаев карманных краж, нет недели, чтобы сотрудники полиции не задерживали ловких на руку воров. Во вторник была пресечена криминальная деятельность еще двоих, их подозревают в серии преступлений.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В тесноте кишиневских маршрутных микроавтобусов сложно не остаться без ценных вещей, которые многие пассажиры по своей наивности носят в карманах или во внешних отсеках сумок и рюкзаков.

Нечистые на руку охотники до чужого добра развернули настоящую охоту на кошельки, смартфоны и другие ценные вещи. Двое уроженцев Криулянского района занимались в рейсовых микроавтобусах именно этим. По данным Управления полиции муниципия Кишинев, на счету у мужчин - целая серия карманных краж. Более того, подозреваемые оказались рецидивистами, ранее были судимы и отбывали сроки в местах не столь отдаленных.

Следователям удалось собрать улики виновности одного из мужчин в краже, имевшей место 26 октября в маршрутном такси №171. Во время движения микроавтобуса с проспекта Кантемира до улицы Тигина вор вытащил из кармана молодого человека портмоне с документами и суммой в 400 леев.

Следующий криминальный эпизод имел место 5 ноября в маршрутном такси №112, когда преступник, воспользовавшись невнимательностью 16-летней девушки, вытащил из ее сумочки портмоне, в котором находилось 230 леев. По горячим следам его удалось задержать, от украденного кошелька он не успел избавиться.

Сейчас оба карманника находятся под стражей, на них заведены уголовные дела, если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 2 лет тюремного заключения.

Советы полиции, как не стать жертвой карманника:

Не стоить хранить деньги в задних карманах;

Если в общественном транспорте много народу — нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;

Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;

Поклажу или багаж нужно держать в поле своего зрения;

Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.

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