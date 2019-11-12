Карманники в маршрутках развернули охоту на кошельки - как уберечь себя

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В тесноте кишиневских маршрутных микроавтобусов сложно не остаться без ценных вещей, которые многие пассажиры по своей наивности носят в карманах или во внешних отсеках сумок и рюкзаков.
Нечистые на руку охотники до чужого добра развернули настоящую охоту на кошельки, смартфоны и другие ценные вещи. Двое уроженцев Криулянского района занимались в рейсовых микроавтобусах именно этим. По данным Управления полиции муниципия Кишинев, на счету у мужчин - целая серия карманных краж. Более того, подозреваемые оказались рецидивистами, ранее были судимы и отбывали сроки в местах не столь отдаленных.
Следователям удалось собрать улики виновности одного из мужчин в краже, имевшей место 26 октября в маршрутном такси №171. Во время движения микроавтобуса с проспекта Кантемира до улицы Тигина вор вытащил из кармана молодого человека портмоне с документами и суммой в 400 леев.
Сейчас оба карманника находятся под стражей, на них заведены уголовные дела, если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 2 лет тюремного заключения.
Советы полиции, как не стать жертвой карманника:
- Не стоить хранить деньги в задних карманах;
- Если в общественном транспорте много народу — нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;
- Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;
- Поклажу или багаж нужно держать в поле своего зрения;
- Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.
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