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В Приднестровье горят бани - одна за другой

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Происшествия
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Sputnik Молдова

Два случая воспламения в банных помещениях произошли в селах Советское и Малаешты, расположенных на левом берегу Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В один день случились пожары в двух банях в селе Советское Рыбницкого района и Малаешты Григориопольского района. По обоим случаям проводятся проверки и устанавливается материальный ущерб.

"В селе Советское прибывший расчет ликвидировал разгорающееся пламя в течение 15 минут. Уничтожено окно, поврежден потолок предбанника и бани, частично потрескался шифер на крыше", - отметили в МВД Приднестровья.

Причиной воспламенения послужило короткое замыкание удлинителя, подключенного к розетке. Она была вмонтирована в деревянную обшивку помещения, что позволило огню распространиться.

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© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Похожая ситуация случилась в тот же день в селе Малаешты. В частном домовладении принимали гостей.

"Растопили баню. Спустя четыре часа, когда компания разошлась, хозяева услышали треск. Над парилкой виднелось пламя", - рассказали в ведомстве.

Около часа ушло у огнеборцев на ликвидацию возгорания. Площадь пожара – 16 кв.м. Дверь и два окна сгорели, обшивка и частично крыша повреждены.

Причиной экстренной ситуации стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. Собственники признались, что оставили в парилке веники на горячих камнях.

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Теги:
пожары, пожар, баня, Приднестровье


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