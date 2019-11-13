Жаркая ночь в Унгенском районе: пожарные несколько часов боролись с огнем

Стена из дыма и огня: порядка 100 гектаров сухой растительности уничтожил пожар, разразившийся под покровом темноты.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Жарка ночь выдалась для пожарных в Унгенском районе, где в течение нескольких часов полыхало целое поле.

"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 23.20. Инцидент произошел близ населенного пункта Блендешты, Унгенского района. На место прибыли три спецрасчета", - сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пламя охватило несколько десятков гектаров сухой растительности на кукурузном поле. Специалистам удалось предотвратить распространение огня.

"Пожар ликвдировали в 04.51. Огонь уничтожил 100 гектаров сухой растительности. Никто не пострадал. Предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в инспекторате.

Пожарные призывают граждан не поджигать сухую растительность. Даже простая искра может привести к крупным пожарам в условиях низкой влажности и сильного ветра.

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