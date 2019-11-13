21:27 13 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.46
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.71
Поиск
Пожар

Жаркая ночь в Унгенском районе: пожарные несколько часов боролись с огнем

CC0 / Pixabay / 12019
Происшествия
Получить короткую ссылку
98 0 0
Sputnik Молдова

Стена из дыма и огня: порядка 100 гектаров сухой растительности уничтожил пожар, разразившийся под покровом темноты.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Жарка ночь выдалась для пожарных в Унгенском районе, где в течение нескольких часов полыхало целое поле.

"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 23.20. Инцидент произошел близ населенного пункта Блендешты, Унгенского района. На место прибыли три спецрасчета", - сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пламя охватило несколько десятков гектаров сухой растительности на кукурузном поле. Специалистам удалось предотвратить распространение огня.

"Пожар ликвдировали в 04.51. Огонь уничтожил 100 гектаров сухой растительности. Никто не пострадал. Предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в инспекторате.

Пожарные призывают граждан не поджигать сухую растительность. Даже простая искра может привести к крупным пожарам в условиях низкой влажности и сильного ветра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Новый "желтый код": молдавские синоптики вынесли предупреждение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
Кабмин Санду отправили в отставку - заседание парламента в фотоленте Sputnik
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Консультации депутатов с президентом
Чем закончились консультации президента и фракций

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться