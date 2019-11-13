Супруги из Кишинева получили длительные сроки за торговлю девушками

Нашли семь жертв, заперли их в квартирах и заставили обслуживать любителей "клубнички" - теперь проведут долгие годы за решеткой.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Суд столичного сектора Центр вынес обвинительный приговор супругам из Кишинева, которые вынудили предоставлять сексуальные услуги семь девушек, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре страны.

По данным следствия, муж и жена "торговали" живым товаром в 2016 и 2017 годах. Для этого у них были несколько квартир, где жертвы обслуживали клиентов. Последних находили с помощью сайтов с объявлениями. За час такого рода развлечений взимали по 700 леев, половина этой суммы доставалась девушкам.

Правоохранительные органы узнали о происходящем после того, как одной из жертв удалось написать заявление в полицию. Обратиться за помощью девушки не могли, так как им запрещали покидать квартиры.

Только сейчас супругов привлекли к ответственности – 43-летний мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения, а его 34-летняя жена – к 17 годам лишения свободы.

Однако женщину еще предстоит судить за торговлю людьми и за то, что она заставила написать одну из жертв донос в Национальный антикоррупционный центр, обличая полицейских, которые, якобы, за деньги заставили ее написать жалобу.

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