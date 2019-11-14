Веселые снайперы: стреляли по воробьям, попали в окна соседям

Возмутительный случай произошел поздним вечером в городе Бендеры. Чем обернулась история для потерпевших, рассказали в МВД Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Два молодых человек на ночь глядя решили порезвиться – пострелять по воробьям. Однако нетрезвые снайперы промахнулись. Шальные пули попали в окна квартир дома напротив. По счастливой случайности никто не пострадал.

"В УВД города Бендеры поступило два заявления от жителей микрорайона Солнечный. Горожане сообщили о том, что в оконных стеклах их жилищ имеются повреждения, похожие на пулевые отверстия", - рассказали в МВД Приднестровья.

Одна из квартир находится на одиннадцатом этаже. По словам хозяев, поздно вечером они услышали сильный хлопок в кухне. Зашли и увидели в окне небольшое отверстие.

В другой квартире, расположенной на седьмом этаже, пуля повредила окно в детской комнате. Благо пробила лишь первое стекло двойной рамы.

После детальных осмотров мест происшествий и тщательного разбирательства правоохранителям удалось выяснить: стреляли из соседнего дома. С балкона на двенадцатом этаже.

"Ночью 22-летний молодой человек пришел в гости к приятелю. В процессе душевных бесед, сопровождавшихся употреблением горячительных напитков, друзья вышли на балкон. На свежем воздухе решили себя занять: пострелять в птиц из пневматического пистолета", - поделились рассказом в ведомстве.

В настоящее время в отделе дознания УВД города Бендеры проводится проверка. Мужчина, столь неудачно охотившийся на воробьев, заверил потерпевших, что причиненный ущерб возместит: поменяет поврежденные стекла.

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