Борьба с коррупцией - в действии: за что задержали молдавских полицейских

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Троих сотрудников полиции задержали в четверг сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) за пассивную коррупцию.
Речь идет о двух патрульных полицейских и офицере по техническому надзору за дорожно-транспортными происшествиями Инспектората полиции Оргеева.
На подозреваемых было заведено уголовное дело по статье 324 - "Пассивная коррупция", на данный момент все трое находятся в изоляторе временного содержания НАЦ.
Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения, а также лишение права занимать соответствующие должности в правоохранительных органах после отбытия срока.
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