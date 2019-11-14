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Наручники, иллюстративное фото.

Борьба с коррупцией - в действии: за что задержали молдавских полицейских

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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12010
Sputnik Молдова

"Извлечение выгоды из влияния" и "пассивная коррупция" - статьи, на которых наиболее часто попадаются с поличным сотрудники правоохранительных органов, задержание троих полицейских в четверг, 14 ноября, не стало исключением.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Троих сотрудников полиции задержали в четверг сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) за пассивную коррупцию.

Речь идет о двух патрульных полицейских и офицере по техническому надзору за дорожно-транспортными происшествиями Инспектората полиции Оргеева.

Полицейский автомобиль
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным гражданина, обратившегося в НАЦ с жалобой о вымогательстве средств, сотрудники органов правопорядка требовали у него 5 тысяч леев в виде взятки за то, чтобы не давать ход делу о вождении в нетрезвом виде, в котором был ранее уличен мужчина. 

На подозреваемых было заведено уголовное дело по статье 324 - "Пассивная коррупция", на данный момент все трое находятся в изоляторе временного содержания НАЦ.

Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения, а также лишение права занимать соответствующие должности в правоохранительных органах после отбытия срока.

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Теги:
задержание, полицейские, Молдова, борьба, коррупция


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