В полиции рассказали, почему не до всех в Молдове доходят посылки из ЕС

Молдавским правоохранителям удалось задержать двоих потрошителей чужих посылок, которые работали в автофирме по перевозке их в Молдову.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Дорогие смартфоны, электрооборудование, брендовые вещи и обувь - все эти предметы, аккуратно сложенные в посылки и направленные в разные города и села Молдовы, так и не дошли до адресата. Причина тому - ловкие на руку курьеры, которые и должны были доставлять груз получателям, а не выгребать из посылок самое ценное.

Осуществляли эту преступную деятельность граждане Молдовы с декабря 2018 года, разъезжая в Германию и обратно по поддельным румынским загранпаспортам. Как сообщили в правоохранительных органах Молдовы, за 11 месяцев правонарушителям удалось позаимствовать таким образом из посылок товара на общую сумму в 25 тысяч евро.

Все ценное, что удавалось извлечь из посылок, они старались реализовать на черном рынке в нашей республике. Сигнал о том, что молдавские граждане занимаются противоправной деятельностью и пересекают границы ЕС, поступил сотрудникам молдавской полиции от их немецких коллег.

При обыске по месту жительства подозреваемых сотрудникам Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью удалось обнаружить часть украденных из посылок мобильных телефонов, золотых украшений, электрообрудования, а также крупные суммы денег, которые, предположительно, подозреваемые выручили с продажи награбленного.

Если вина горе-курьеров будет доказана в суде, им грозит до 12 лет тюремного заключения.

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