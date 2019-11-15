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Карманники, иллюстративное фото.

Полиция выступила с предупреждением: в транспорте Кишинева ездить небезопасно

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова

Множество пассажиров в часы пик в салонах общественного транспорта в молдавской столице - идеальная среда для работы воров-карманников, полиция еженедельно задерживает опасных рецидивистов, однако многие находятся до сих пор на свободе.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Конец осени и начало зимы - идеальный период для промысла воров-карманников. Они пользуются давкой в общественном транспорте и невнимательностью пассажиров, которые по наивности продолжают хранить деньги, кошельки, телефоны в карманах верхней одежды. А когда хватаются пропажи, бывает слишком поздно...

Карманная кража
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Как орудуют кишиневские карманники в транспорте: откровения жертв

Следователям Инспектората полиции сектора Рышкань удалось задержать 43-летнего жителя Кишинева, подозреваемого в совершении карманной кражи в рейсовом микроавтобусе №184.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы, мужчина является рецидивистом и неоднократно отбывал сроки в местах не столь отдаленных за совершение аналогичных преступлений. 

Мужчина решил выйти на очередное криминальное озорство в минувший вторник, 12 ноября. В районе 15:00 часов, находясь в салоне маршрутного такси, курсировавшего по улице Димо на Рышкановке, злоумышленник воспользовался невнимательностью одной из женщин, вытащив у нее из сумочки портмоне, в котором находились личные документы, банковские карты и деньги. Общий ущерб, нанесенный пассажирке маршрутки, следователи оценили в 1400 леев. 

В четверг оперативникам удалось задержать карманника, его доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, где подозреваемый полностью признался в содеянном, сообщив, что значительную часть украденных средств уже потратил. 

На ловкого на руку преступника было заведено уголовное дело, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Советы полиции, как не стать жертвой карманника:

  • Не стоить хранить деньги в задних карманах;
  • Если в общественном транспорте много народу, нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;
  • Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;
  • Поклажу или багаж нужно держать в поле своего зрения;
  • Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.

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Теги:
полиция, предупреждение, опасность, транспорт, Кишинев, карманники


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