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Пограничный КПП.

Граница - не под замком: как наркотики пересекали рубежи Молдовы

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова

Сотрудника Пограничной полиции Молдовы заподозрили в организации наркотрафика через государственные рубежи республики, если его вину докажут в суде, ему грозит длительный срок тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Четверо человек были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью по подозрению в обороте и продаже наркотиков, которые через посредника доставляли на территорию республики. 

По данным следствия, среди подозреваемых оказался и сотрудник Пограничной полиции Молдовы, который и осуществлял необходимое прикрытие для банды наркоторговцев. 

За преступной деятельностью наркоторговцев следователи и прокуроры наблюдали в течение 4 месяцев, тщательно собирая улики и документируя все криминальные эпизоды. 

Преступную группировку задержали накануне, проведя обыски в домах подозреваемых, которые реализовывали дурманящее зелье в центральных районах нашей страны. В результате следователям удалось обнаружить наркотические вещества, устройства для их употребления, SIM и банковские карты. 

Одного из наркоторговцев задержали при попытке сбыта очередной партии смертельного дурмана клиенту, он намеревался реализовать товар на общую сумму в 4 тысячи 200 леев. 

Прокуроры собрали все доказательства вины наркоторговцев и передали уголовные дела в суд. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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Теги:
Молдова, граница, наркотики


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