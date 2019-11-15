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Владимир Хотиняну

Тяжелая утрата в медицине Молдовы - ушел из жизни ее выдающийся представитель

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

В пятницу не стало выдающегося врача-хирурга и организатора отечественного здравоохранения, академика Владимира Хотиняну.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Горестная весть постигла молдавское общество во второй половине дня, 15 ноября. Из жизни ушел один из самых талантливых и образованных врачей и ученых Республики Молдова - Владимир Хотиняну. Всю жизнь он спасал людей от страданий и боли, а главной наградой для него было услышать от выздоровевшего пациента "спасибо" и увидеть его счастливые глаза. 

Владимир Хотиняну родился 1 октября 1950 года в городе Кызылорда, в Казахстане. Всю жизнь он посвятил медицине, став выдающимся ее представителем в Молдове, хирургом, доктором хабилитат, профессором, академиком. 

Владимир Хотиняну
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 2009 году Владимир Хотиняну был избран депутатом парламента Молдовы, а в сентябре того же года - министром здравоохранения республики. Он занимал этот высокий пост до 27 декабря 2010 года. После парламентских выборов 30 ноября 2010-го вновь получил мандат депутата высшего законодательного органа страны. Работал в высшем законодательном собрании вплоть до истечения его мандата в февраля 2019 года. 

На протяжении своей политической деятельности Хотиняну был членом фракции Либерально-демократической партии в парламенте республики до 2016 года, после чего стал независимым депутатом, позже примкнув в фракции Демпартии. 

Правительство Молдовы направило соболезнования семье выдающегося врача. "Мы высоко оцениваем усилия г-на Хотиняну в развитии отрасли здравоохранения Молдовы, а также его профессиональную деятельность на профессорской должности. Владимир Хотиняну был врачом-хирургом, академиком, который всю жизнь посвятил служению медицинской отрасли Молдовы", - сказано в тексте послания, подписанного премьер-министром РМ Ионом Кику. 

 

Коллектив информационного агентства Sputnik Молдова приносит самые искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Хотиняну, человека, внесшего неоценимый вклад в молдавскую медицину.

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Теги:
смерть, Владимир Хотиняну


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