Разгул хищений: пилят дубы, воруют саженцы туй

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье сотрудники правоохранительных органов один за другим выявляют случаи нарушения законодательства в сфере экологии. Так, в Воронковском лесничестве от 21 дерева остались только пни.

"Возле села Ульма Рыбницкого района неизвестные незаконно произвели спилили множество ясеней и дубов. Вполне вероятно, что дорогие породы деревьев намеревались пустить на дрова для отопления жилищ", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Для того, чтобы вывезти такой объем древесины, лесорубам понадобилось бы как минимум три рейса. Последнюю ходку сделать не успели. Свежеспиленные деревья обнаружил лесник при объезде угодий. Злоумышленники успели скрыться.

На месте преступления правоохранители обнаружили следы и улики. Проводятся розыскные мероприятия.

Другой случай произошел непосредственно в самой Рыбнице. На городской набережной, где идут работы по обустройству зоны отдыха, пропало пять туй.

"Предприятие коммунального хозяйства и благоустройства, специалисты которого накануне высадили эти саженцы, обратилось в Рыбницкий отдел внутренних дел. По данному факту проведут разбирательство", - отметили в администрации города.

Хищение имущества карается законом. Мелкое хищение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 920 ($57) до 4600 приднестровских рублей ($285) или обязательные работы. Кроме того, за незаконную рубку деревьев и насаждений хвойных пород предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в зависимости от суммы причиненного ущерба.

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