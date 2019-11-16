Разгул хищений: пилят дубы, воруют саженцы туй

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье сотрудники правоохранительных органов один за другим выявляют случаи нарушения законодательства в сфере экологии. Так, в Воронковском лесничестве от 21 дерева остались только пни.
"Возле села Ульма Рыбницкого района неизвестные незаконно произвели спилили множество ясеней и дубов. Вполне вероятно, что дорогие породы деревьев намеревались пустить на дрова для отопления жилищ", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.
На месте преступления правоохранители обнаружили следы и улики. Проводятся розыскные мероприятия.
Другой случай произошел непосредственно в самой Рыбнице. На городской набережной, где идут работы по обустройству зоны отдыха, пропало пять туй.
"Предприятие коммунального хозяйства и благоустройства, специалисты которого накануне высадили эти саженцы, обратилось в Рыбницкий отдел внутренних дел. По данному факту проведут разбирательство", - отметили в администрации города.
Хищение имущества карается законом. Мелкое хищение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 920 ($57) до 4600 приднестровских рублей ($285) или обязательные работы. Кроме того, за незаконную рубку деревьев и насаждений хвойных пород предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в зависимости от суммы причиненного ущерба.
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