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ДТП

Самые страшные ДТП в Кишиневе с начала 2019 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

По официальным данным, с первого января и по сей день в результате произошедших на дорогах аварий погибли 33 человека, а еще 1109 получили травмы различной степени тяжести.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Кишиневе с начала 2019 года зарегистрировано порядка тысячи дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит управление столичной полиции во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается 17 ноября.

"Согласно статистике, за первые 10 месяцев текущего года в столице зарегистрировано 936 аварий, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2018-го", - отметили в полиции.

По официальным данным, с начала года в результате произошедших ДТП погибли 33 человека, а еще 1109 получили травмы различной степени тяжести. Это, к слову, также не дотягивает до показателей 2018-го.

"Полиция призывает быть осторожным в дороге в любое время суток", - добавили в пресс-службе.

Самые распространенные причины ДТП

Мигалка на полицейском автомобиле
© Fotolia / Andranik123
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Наиболее часто встречающиеся нарушения правил дорожного движения, как свидетельствует статистика, – превышение скоростного режима и состояние алкогольного опьянения.

Такие данные ранее приводил Национальный инспекторат по патрулированию.

В полиции настоятельно напоминают: чтобы сократить число ДТП, водители прежде всего обязаны принять следующие меры предосторожности:

  • не садиться за руль после употребления спиртного;
  • следовать дорожным знакам и разметке;
  • соблюдать скоростной режим;
  • пристегивать ремень безопасности.

Самые серьезные ДТП в Кишиневе за 2019-й

Авария, которая взбудоражила все страну, произошла 30 сентября в столице. На перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу около двух часов дня - автомобиль Porsche врезался в троллейбус. По данным полиции, Porsche передвигался со скоростью 130 километров в час, а дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

Молдавские леи, иллюстративное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Погиб пассажир Porsche. Несколько десятков пассажиров троллейбуса пострадали. Спустя несколько дней скончалась и 33-летняя женщина-водитель Porsche. Результаты экспертизы показали, что на момент свершения аварии она была пьяна. Наличие спиртного в крови водителя Porsche составило 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Крупное ДТП произошло в Кишиневе вечером в субботу, 5 октября, - столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и микроавтобус Volkswagen T-4. В результате пострадали 12 человек, из которых семеро - дети. Известно, что в микроавтобусе находились участники шоу "Сила танца" - речь идет о детях из Приднестровья. По некоторым данным, водитель Volkswagen Sharan также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна серьезная авария случилась утром 12 июня на Ботанике - на пересечении улиц Сармизеджетуса и Бутукулуй автомобиль Toyota вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. Погиб 55-летний мужчина. Он скончался на месте. Также пострадали мать и ребенок. 

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