Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Водитель одного из пожарных гарнизонов Григориополя Андрей Стасьев стал настоящим героем. Он вызволил из огня своего соседа. По счастливой случайности профессионал оказался в непосредственной близости, иначе не миновать было бы печального завершения истории.
ЧП произошло в одном из частных домов.
"Андрей был выходной в этот день и работал во дворе. Когда услышал крики и увидел серые клубы, валящие из окон соседского дома, бросился на помощь", - рассказали в МВД Приднестровья.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
По предварительной версии специалистов, пожар произошел из-за беспечности хозяина дома - он курил в постели. Героический поступок Андрея Стасьева не только сохранил жизнь человека, но и жилье, куда сможет вернуться его владелец после лечения.
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