Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество

Беда, как всегда, пришла нежданно, если бы рядом не оказалось опытного специалиста, неизвестно чем бы все закончилось.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Водитель одного из пожарных гарнизонов Григориополя Андрей Стасьев стал настоящим героем. Он вызволил из огня своего соседа. По счастливой случайности профессионал оказался в непосредственной близости, иначе не миновать было бы печального завершения истории.

ЧП произошло в одном из частных домов.

"Андрей был выходной в этот день и работал во дворе. Когда услышал крики и увидел серые клубы, валящие из окон соседского дома, бросился на помощь", - рассказали в МВД Приднестровья.

В заполненной дымом комнате на кровати лежал 64-летний хозяин. Пожарный действовал стремительно. Недолго думая, он вынес мужчину на улицу и подручными средствами потушил тлеющую кровать.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

По предварительной версии специалистов, пожар произошел из-за беспечности хозяина дома - он курил в постели. Героический поступок Андрея Стасьева не только сохранил жизнь человека, но и жилье, куда сможет вернуться его владелец после лечения.

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