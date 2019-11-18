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Мигалка на полицейском автомобиле

Серьезная авария в Кишиневе: маршрутка влетела в дерево - фото

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Sputnik Молдова

Удар был такой силы, что передняя часть транспортного средства оказалась серьезно повреждена, а водителя увезли на скорой.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Частный микроавтобус врезался в дерево в понедельник вечером, вылетев с проезжей части в столичном секторе Рышкановка. Фотографии с места происшествия появились в сети.

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook.com / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Roman Dulce
Авария в Кишиневе

Инцидент произошел на улице Николая Димо. Очевидцы сообщают, что транспортное средство двигалось на высокой скорости.

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook.com / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Roman Dulce
Авария в Кишиневе

От удара передняя часть авто превратилась в груду металла. На место прибыли спасатели, чтобы помочь выбраться находившемуся за рулем молодому человеку.

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook.com / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Roman Dulce
Авария в Кишиневе

Водителя микроавтобуса увезли медики скорой помощи.

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