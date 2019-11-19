Детская шалость вышла боком пенсионерке

Жительница Паркан осталась без хозяйственной пристройки, однако благодаря слаженной работе пожарных удалось оградить от огня ее дом.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. На территории заброшенного участка в селе Парканы загорелась хозяйственная постройка. О случившемся в пожарную часть сообщили местные жители.

"К месту ЧП был направлен расчет пожарной части. Позже пришлось вызывать подмогу, так как пламя перекинулось на сарай, расположенный на соседнем участке", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Благодаря подмоге огонь удалось сбить за десять минут.

Но на полную ликвидацию понадобилось более четырех часов.

Общая площадь пожара составила порядка 60 кв.м. В ходе разборки прогоревших конструкций в сгоревшей хозяйственной постройке обнаружили старенький запорожец. Огнем также уничтожено два строения. Одно - заброшенное, с которого начался пожар, и второе – на участке 60-летней соседки. Пожарным, между тем, удалось уберечь от огня дом пенсионерки.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стала детская шалость. На территории заброшенного дома видели местных подростков. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбирательство.

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