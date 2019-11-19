Тяжелое ДТП в столице - микроавтобус превратился в стальную "гармошку"

На полном ходу грузовой микроавтобус врезался в дерево, машина превратилась в груду искореженного металла, а водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Частный микроавтобус в Кишиневе сошел с трассы, на полной скорости влетев в дерево. Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Удар был настолько сильным, что кабина микроавтобуса стала похожа на покореженную стальную "гармошку", а 26-летнего водителя транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Авария произошла на улице Николае Димо в секторе Рышкановка. По информации свидетелей ДТП, микроавтобус мчался на повышенной скорости.

На место происшествия прибыл экипаж спасателей, который помог водителю выбраться из покореженной от удара кабины.

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