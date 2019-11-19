13:09 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск

Тяжелое ДТП в столице - микроавтобус превратился в стальную "гармошку"

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
Получить короткую ссылку
190 0 0
Sputnik Молдова

На полном ходу грузовой микроавтобус врезался в дерево, машина превратилась в груду искореженного металла, а водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Частный микроавтобус в Кишиневе сошел с трассы, на полной скорости влетев в дерево. Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook.com / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Roman Dulce
Авария в Кишиневе

Удар был настолько сильным, что кабина микроавтобуса стала похожа на покореженную стальную "гармошку", а 26-летнего водителя транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставили в больницу скорой медицинской помощи. 

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook.com / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Roman Dulce
Авария в Кишиневе

Авария произошла на улице Николае Димо в секторе Рышкановка. По информации свидетелей ДТП, микроавтобус мчался на повышенной скорости. 

На место происшествия прибыл экипаж спасателей, который помог водителю выбраться из покореженной от удара кабины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Страшное ДТП в Кишиневе - сбитая женщина пролетела несколько метров - видео
Автомобиль въехал на крышу гаража - необычное ДТП в Бельцах
Самые страшные ДТП в Кишиневе с начала 2019 года
Теги:
микроавтобус, авария, дтп, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться