Необычные находки жителей днестровского Левобережья

По каждому случаю обнаружения необычных артефактов ведется разбирательство, все они направлены на исследование.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Череп, кости, пули, гранаты – вот какие находки сделали в эти дни жители разных районов Приднестровья. Происхождение некоторых из них еще будут точно устанавливать специалисты.

В Дубоссарах на территории своего домовладения мужчина обнаружил человеческие останки. Хозяин одного из частных домов копал траншею для прокладки канализации.

"На глубине около 80 см он нашел фрагменты костей и черепа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предположениям судмедэксперта, останки пролежали в земле более 100 лет", - рассказали в МВД Приднестровья.

Странное открытие случай уготовил жительнице Слободзеи. Выйдя утром из дома, она увидела на бетонной обмостке двора несколько пуль.

"Женщина позвонила в правоохранительные органы. Специалисты изъяли два патрона калибра 5,45 и четыре пули. Боеприпасы направлены на исследование. Как они попали во двор горожанки, еще предстоит выяснить", - отметили в ведомстве.

В Григориопольском районе мужчина пришел на берег реки накопать червей, а наткнулся на гранаты. На глубине примерно 10 см лопата ударилась обо что-то твердое. Обкопав находку вокруг и освободив ее от земли, 55-летний житель села Красная Горка увидел что-то, очень похожее на боеприпас.

"Дальнейшие раскопки проводили уже саперы в присутствии представителей четырехсторонней комиссии Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил. Они извлекли из земли шесть металлических предметов, сильно поврежденных коррозией", - пояснили в МВД.

Предположительно, это ручные осколочные гранаты времен Великой Отечественной войны. После тщательного обследования боеприпасы будут уничтожены.

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