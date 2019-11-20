Необъяснимое поведение: хулиганы разбивают скорые и нападают на водителей

Разбитые стекла, поврежденные фары и мигалки, нападение на водителя скорой, находившегося при исполнении, уже несколько таких случаев было зарегистрировано за последние дни.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Всего за трое суток в Молдове хулиганы разбили два автомобиля скорой помощи и напали на водителя одного из них. Подробности инцидентов рассказали в Национальном центре догоспитальной скорой медпомощи.

Первый случай произошел ночью 17 ноября в Кишиневе на улице Петру Заднипру, 18/2.

"Неизвестный приблизился к скорой и напал на водителя. Затем он металлическим ломом стал наносить удары по автомобилю", - сообщили в ведомстве.

В итоге оказались разбиты лобовое, боковые и задние стекла, зеркала и поворотники.

"Водитель был вынужден заблокировать двери скорой и обратиться за помощью. В итоге злоумышленника задержала полиция", - добавили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Спустя двое суток похожий вопиющий случай произошел в районе Штефан-Водэ.

Экипаж скорой 19 ноября в 22.39 отправился на выезд в село Слобозия, куда пациент вызвал врачей из-за высокой температуры.

"Врачи прибыли на место назначения в 22.56. Когда медики были в доме и оказывали помощь пациенту, неизвестный подошел к автомобилю, стал нецензурно выражаться и бить скорую деревянным предметом", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что агрессор разбил мигалку, боковое стекло и повредил кузов. В этом случае экипаж был вновь вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы.

После произошедшего медики задались вопросом – что еще ждет их во время исполнения профессионального долга, когда они занимаются спасением жизней?

Материальный ущерб от действий хулиганов оценивается в несколько десятков тысяч леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK