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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова

В Голландии пограничники задержали автобус с гражданами Молдовы: реакция МИДЕИ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

В МИДЕИ сообщили, что уже связались с правоохранительными органами Голландии и следят за развитием событий.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Более 60 пассажиров рейсового автобуса, - все граждане Молдовы, - попросили убежища в Голландии, сообщает издание Dutchnews.

Отмечается, что полиция задержала также и водителя, и его сменщика. Они подозреваются в организации торговли людьми.

Женские ноги
CC BY 2.0 / Thibaud Saintin / Je ne veux pas coucher avec vous ce soir
Борьба с торговлей людьми в Молдове выходит на новый уровень

Как пишет издание, в полицию позвонили сотрудники центра, предоставляющего убежище. Они сообщили, что возле здания центра припарковался автобус, из которого вышли около 20 человек и попросили убежища. Сотрудники полиции прибыли к центру и обнаружили автобус, в котором находились 65 человек, в том числе дети. Отмечается, что этот случай произошел 19 ноября.

Борьба с торговлей людьми в Молдове выходит на новый уровень>>>
Водителя автобуса и его помощника задержали по подозрению в участии в торговле людьми. 

Посольство Республики Молдова в Королевстве Нидерландов связалось с властями Нидерландов, чтобы установить и выяснить все обстоятельства задержания автобуса с гражданами Молдовы.

"Служба репатриации и высылки Министерства юстиции и безопасности Нидерландов сообщила, что граждане Молдовы в настоящее время находятся под защитой властей Нидерландов и до завершения процедур предоставления убежища пользуются помощью и условиями, предусмотренными местным законодательством", - говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

В то же время Дипломатическая миссия находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти для оказания необходимой помощи в любое время.

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