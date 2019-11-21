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Авария. Архивное фото

Пьянству бой: за 2019 год в Молдове произошло 574 аварии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

Употребление спиртных напитков перед тем, как сесть за руль, зачастую приводит к трагическим последствиям.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Как сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы, с начала 2019 года в стране произошло 574 аварии, в которых пострадали 728 человека, а 92 человека погибли. 

ДТП
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации правоохранительных органов, чаще всего к ДТП приводит превышение скорости и употребление алкоголя.

Полиция призывает быть внимательными на дорогах и обращаться по номеру 067 112 902 при обнаружении пьяного водителя за рулем.

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Теги:
аварии, Молдова


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