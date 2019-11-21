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Зверское убийство владельца двух магазинов: подробности происшествия

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова

Десятки ударов по голове, которые привели к смерти, а также попытка сжечь тело жертвы: страшное преступление произошло в одном из районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik, Дойна Киореску. Жестокое убийство совершено в селе Ивановка Хынчештского района. Там 59-летнего мужчину забили, а затем подожгли в собственном доме.

Тело жертвы с носком на голове, как сообщили Sputnik информированные источники, обнаружили соседи.

Нападавший нанес хозяину десятки ударов по голове, затем завернул тело в половик, сорвал фрагменты фанеры со стен и поджег их. 

Мужчина в наручниках после задержания полицией. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
Задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве в Каларашском районе

Жертвой стал владелец двух местных магазинов. Обычно каждое утро он заносил деньги продавщице, а в понедельник не пришел.

Женщине это показалось странным, и она попросила знакомого проверить, все ли в порядке с ее начальником. Когда мужчина подошел к дому, то увидел, что дом горит.

Сначала никто и не подозревал, что жертву так жестоко убили. Обычно хозяин курил дома и первое, что пришло в голову соседям, пожар возник из-за непотушенной сигареты. Но на самом деле все было иначе.

Мужчина жил один. У него не было детей, а супруга скончалась два года назад.

Местные жители говорят, что убитый был хорошим человеком, ни с кем не конфликтовал и был уважаем односельчанами. Но есть и те, кто предполагают: у него были долги, которые и стали причиной зверской расправы.

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Но пока у полиции нет подозреваемых.

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