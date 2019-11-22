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Поисковый отряд обнаружил останки солдат и боеприпасы времен ВОВ

В Приднестровье обнаружили человеческие останки 50-летней давности

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Молдова

Фрагменты человеческого тела нашел на территории своего домовладения житель села Чобручи, останки отправлены на экспертизу.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Копал яму для погреба - нашел фрагменты человеческого тела. 39-летний житель села Чобручи обнаружил необычную находку на территории своего домовладения. Тут же сообщил об этом в правоохранительные органы и на место прибыла следственно-оперативная группа.

"На глубине 2,20 метра находились фрагменты позвонков, большой берцовой, бедренной костей, стопы, крестца, тазовой кости, ребер, черепа и нижней челюсти", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

По предварительным выводам специалиста, давность костей составляет более 50 лет.

Вечный огонь.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Возраст умершего человека предположительно около 60 лет. Костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как писал Sputnik ранее, на днях в другом районе Приднестровья также были найдены человеческие останки. Житель Дубоссар обнаружил находку и также на территории своего домовладения.

Хозяин одного из частных домов копал траншею для прокладки канализации и на глубине около 80 см он нашел фрагменты костей и черепа.

По предположениям судмедэксперта, останки пролежали в земле более 100 лет.

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Теги:
неопознанные останки, останки, Приднестровье


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