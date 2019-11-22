Пробки в городе: авария в Кишиневе привела к заторам на дороге

Два водителя не поделили дорогу в час пик, когда люди едут на работу, поэтому из-за аварии образовалась пробка.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись утром в пятницу в молдавской столице, что привело к пробке. Кадры последствий ДТП опубликовали пользователи соцсети.

Судя по снимкам, водитель одного из транспортных средств пытался выехать на дорогу, причем в то время как другой не смог вовремя остановиться.

По данным службы InfoTrafic Национального инспектората по патрулированию, авария произошла на Мунчештском шоссе, 94.

"Это создает проблемы в трафике. Служба InfoTrafic рекомендует водителям объезжать этот участок дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, на перекрестке улиц Чуфля и Букурешть не работает светофор. Рабочие уже трудятся над тем, чтобы его починить.

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