На Чеканы возвращаются 90-е - любой может быть ограблен посреди улицы

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Некоторые жители молдавской столицы в последнее время опасаются выходить на улицу, особенно в вечернее время, это - неслучайно.
В сводках о криминогенной обстановке в главном городе страны они практически ежедневно слышат об ограблениях, карманных кражах и прочих преступных эпизодах, которые в последнее время с незавидной регулярностью случаются в главном городе страны.
Сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы задержали двоих молодых людей возрасте 18 и 19 лет, выходцев из Каушанского и Резинского района республики, которых подозревают в совершении уличного ограбления.
В полицию обратился 45-летний мужчина, который сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что пешком направлялся поздно вечером домой. На пересечении улицы Джинта Латинэ и проспекта Мирча чел Бэтрын к нему подошли двое молодых людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По данным следствия, агрессоры избили мужчину, отобрав у него телефон модели Samsung и рюкзак, в котором находилось портмоне с крупной сумой денег. Общая сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 10 900 леев.
В ходе оперативных действий, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых, после чего их доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Задержанные полностью сознались в содеянном.
"Я был доставлен в полицию, потому что совершил ограбление. Я отобрал рюкзак у жертвы", - сообщил один из задержанных на допросе.
Если вина нападавших будет доказана в суде, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения. Следователи выяснили, что молодые люде не в первый раз привлекаются к уголовной ответственности, ранее они были отбывали наказания за аналогичные преступления.
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