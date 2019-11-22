Посольство РФ в Молдове обеспокоено осквернением памятника героев войны

Главное дипломатическое представительство Российской Федерации в Молдове направило соответствующую ноту в министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Посольство Российской Федерации в Молдове обеспокоено очередным осквернением памятника героя Великой Отечественной войны в республике.

"С негодованием узнали об очередном позорном акте осквернения памяти героев Великой Отечественной войны. В министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена соответствующая нота российской дипмиссии. Сотрудники посольства также выехали на место происшествия и встретились с представителями местных властей, которые сообщили о начале следственных действий для наказания вандалов", - говорится на странице дипмиссии в Facebook. © Facebook / Борис Шаповалов Трусливые враги: как в Молдове подонки осквернили память о Победе

Как сообщили в посольстве, последним случаем вандализма стало осквернение мемориальной плиты лейтенанта В.Е. Суворина, который, командуя пулеметным взводом, в течение двух дней июля 1941 года держал оборону против превосходящих сил фашистских захватчиков. На памятник в селе Кошница были нанесены оскорбительные надписи в адрес советских воинов.

"Администрацией села Кошница приняты меры для скорейшей реставрации мемориала. Констатируем, что попытки отдельных маргиналов исказить общественное мнение, представляя освободителей в виде "оккупантов", не встречают поддержки у братского нам молдавского народа-победителя", - добавили в посольстве, выразив благодарность местным властям за предпринятые меры по восстановлению памятника.

Незадолго до этого, по данным дипмиссии, в селе Леушены неизвестные осквернили постамент, на котором стоит танк Т-34, чей экипаж освобождал от фашистских оккупантов молдавскую землю. Также в начале ноября неизвестные разбили гранитную плиту с именем Героя Советского Союза Георгия Черниенко в центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе.

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