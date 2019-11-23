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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Вторая трагедия за неделю: в Оргееве при пожаре погиб бездомный

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Sputnik Молдова

С наступлением зимы начинаются пожары, где гибнут люди - в особой зоне риска находятся бездомные, которые селятся во времянках и самодельных хижинах.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Пожилой мужчина погиб в Оргееве, задохнувшись во время пожара. По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ, 60-летний мужчина задохнулся от угарного газа во время возгорания,  вспыхнувшего во "времянке", где он укрывался от холода.

CC0 / Pixabay / skeeze
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По данным пожарных, инцидент произошел около 6.30 утра в субботу. На место происшествия выехали два экипажа, которые и нашли тело мужчины, погибшего в собственном самодельном жилище.

По предварительным данным, мужчина был бездомным и не имел определенного места жительства. Причины возгорания устанавливаются.

В четверг аналогичная трагедия произошла в муниципии Кишинев. Около семи часов вечера в Службу "112" поступило сообщение, что на улице Костюжень загорелась временная хижина.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили обгоревшее тело бездомного мужчины.

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Теги:
Пожар


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