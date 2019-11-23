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Операция по спасению человека, забравшегося на ЛЭП

В Кишиневе пьяный залез на ЛЭП, многие улицы без света, троллейбусы не ходят

© Sputnik / Valeria Fortuna
Происшествия
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Sputnik Молдова

Из-за нетрезвого человека, который забрался на опору линии электропередач, пришлось отключить электроснабжение на многих улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщает компания RED Union Fenosa.

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Чтобы избежать рисков и обеспечить вмешательство спасателей в безопасных условиях, соответствующая линия была отключена. Потребители в секторах, где прервали подачу электричества, будут подключены сразу после завершения операции спасателей.

На место прибыли оперативные группы RED Union Fenosa, спасатели, сотрудники полиции и медики, которые совместно проводят спасательную операцию.

В то же время из-за отключения электричества в течение нескольких часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре.

 

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Теги:
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