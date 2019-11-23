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Троллейбус

Движение общественного транспорта в Кишиневе восстановлено

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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17 0 0
Sputnik Молдова

Спустя более двух часов вынужденного простоя троллейбусные линии в столице возобновили нормальную работу.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Движение троллейбусов в столице восстановлено и функционирует в нормальном режиме. Об этом сообщило Кишиневское управление электротранспорта.

Троллейбусные маршруты в столице оказались парализованы после того, как была отключена высоковольтная линия, которая снабжает электроэнергией районы Скулянка и Старая Почта, сообщила ранее компания RED Union Fenosa.

Transport public electric
© Photo: Facebook / Ирина Хаджикова‎ / ГБМ Город без маршруток!
Transport public electric

Решение об отключении линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Операция по спасению человека, забравшегося на ЛЭП
© Sputnik / Valeria Fortuna
В Кишиневе пьяный залез на ЛЭП, многие улицы без света, троллейбусы не ходят

По сообщению полиции, мужчине, который забрался на опору ЛЭП, 32 года. Очевидцы, местные жители рассказали репортеру Sputnik Молдова, что мужчина, которого зовут Эдуард, не женат, не имеет детей, страдает от психического заболевания и систематически злоупотребляет алкоголь.

Спасательная операция продолжается, мужчина наотрез отказывается спускаться вниз. Также он снял и сбросил вниз куртку, в которую был одет.

Из-за отключения электричества в течение нескольких часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре.

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Теги:
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