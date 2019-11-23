Из-за спасательной операции 9 тысяч кишиневцев все еще остаются без света

Психически больной мужчина - по-прежнему на вершине опоры ЛЭП, спасатели не могут убедить его спуститься. Линия отключена, но для большей части потребителей удалось восстановить электроснабжение.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Из 20 тысяч потребителей, которые остались без света из-за отключения линии электропередач, на одной из опор которой находится психически больной мужчина, удалось восстановить электроснабжение для 11 тысяч кишиневцев, сообщает RED Union Fenosa.

Однако около 9 тысяч человек все еще остаются без электричества.

"В настоящее время принимаются дополнительные усилия для того, чтобы возобновить подачу через альтернативные схемы для потребителей, которые по-прежнему не получают электроэнергию", - говорится в сообщении.

В целом отключение ЛЭП, на которой произошел инцидент, затронуло 20 тысяч жителей молдавской столицы.

В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщили в компании RED Union Fenosa.

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

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