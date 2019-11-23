Закончилась операция по спасению мужчины, который забрался на опору ЛЭП

Долгая спасательная операция завершилась успехом: пожарным удалось спустить на землю мужчину, который оставил без света половину города.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Мужчину, который взобрался на опору ЛЭП в Кишиневе, удалось спасти. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила представитель пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Инцидент произошел на улице Монтана возле дома №30 в секторе Рышкановка муниципия Кишинев. Sputnik Молдова транслировал в прямом эфире операцию по спасению человека, из-за которого оставались без электроэнергии 20 тысяч жителей Кишинева, а троллейбусное движение на центральных магистралях столицы было парализовано на два часа.

Первоначально пожарный поднялся к мужчине, который находится на вершине опоры ЛЭП, но не смог убедить его спуститься. Позже спасатели пытались подобраться к нему с помощью пожарной лестницы, однако и это не принесло результата.

Претор сектора Рышкановка Виорел Мельник, который также был на месте происшествия, сказал, что родственники мужчины, а также психолог пытались убедить того спуститься вниз, но безуспешно.

Около 20.30 нарушителя спокойствия все же спустили на землю пожарные.

Экстренная ситуация в столице

На месте происшествия работали шесть спасательных расчетов, пытаясь спустить на землю человека, который находился на высоте 35 метров. Сотрудники ГИЧС также развернули надувную спасательную подушку, чтобы обезопасить мужчину от падения.

Примерно с 11-12 утра около 20 тысяч человек оставались без электроэнергии, так как линия была отключена для безопасности как мужчины на опоре ЛЭП, так и спасателей. Позже удалось восстановить энергопотребление для 11 тысяч человек.

Напомним, что мужчина в возрасте около 33 лет, в неадекватном состоянии, в субботу поднялся на опору высоковольтной ЛЭП 110 кВ.

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