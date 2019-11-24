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Авария. Архивное фото

В Криулянском районе произошло ДТП со смертельным исходом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

При лобовом столкновении двух автомобилей на трассе у водителя легковой машины не было шанса выжить.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Серьезная автоавария со смертельным исходом зарегистрирована в воскресенье утром в Криулянском районе.

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным полиции, произошло лобовое столкновение между автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 45-летний водитель, направлявшийся в село Бэлэшешть, и микроавтобусом Ford Transit, которым управлял 33-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что 45-летний водитель от полученных травм скончался на месте. 

Полиция выясняет обстоятельства автокатастрофы.

Данные статистики показывают увеличение на 7,5% числа несчастных случаев в результате ДТП в 2019 году по сравнению с 2018-м. Наиболее частой причиной катастроф является превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

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Теги:
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