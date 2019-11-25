Таксисту в Кишиневе угрожал ножом ночной пассажир

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Обычная рабочая смена едва не закончилась трагически для водителя такси в Кишиневе.
В полицию столицы обратился 44-летний таксист. Он рассказал, что пассажир затеял ссору в салоне автомобиля, а затем вынул нож и начал ему угрожать. После того как таксист остановил автомобиль, пассажир выскочил и скрылся в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело, полиция ищет правонарушителя.
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В сентября в Молдове был задержан подросток, который подозревается в убийстве таксиста. Преступление произошло 30 августа 2019 года. По данным полиции, 61-летний мужчина, который работал водителем такси, был убит несовершеннолетним, а его тело было брошено в лесополосу в Рышканском районе.
По сообщению Генерального инспектората полиции, 16-летний уроженец Сорокского района был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры столичного сектора Чеканы по подозрению в умышленном убийстве. Подросток признал свою вину.
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