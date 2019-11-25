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Северный автовокзал, архивное фото.

Гражданам Молдовы надо быть начеку: на автовокзалах орудуют воры - видео

© Sputnik / Осматеско Дмитрий
Происшествия
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Sputnik Молдова

За невнимательность к личным вещам многие жители республики могут поплатиться: доказательство тому - криминальный эпизод, произошедший на Северном автовокзале в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Стоит на секунду отвлечься, и можно остаться без самых ценных вещей. Очередной криминальный эпизод произошел в зале ожидания на Северном вокзале в Кишиневе. 

У женщины, ожидавшей своего рейса, украли сумку с дорогим ноутбуком. Все произошло в мгновение ока: стоило ей на несколько минут отвлечься и оставить свой багаж без присмотра, как сумки с электронным девайсом уже не было на месте. Общий ущерб от кражи был оценен в 5 тысяч 300 леев.

Женщина незамедлительно вызвала полицию, будучи вынужденной сдать билет на свой рейс. Сотрудники полиции сразу же запросили у администрации автовокзала записи с камер видеонаблюдения, сумев идентифицировать вора. 

В результате оперативных мероприятий следователям Инспектората полиции сектора Рышкановка удалось задержать вора. Им оказался 58-летний житель города Черновцы (Украина). 

Мужчину доставили на допрос в Инспекторат Рышкановки, где он полностью признал свою вину, а украденный ноутбук оперативники обнаружили, проведя обыск по временному месту жительства подозреваемого. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения и штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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Теги:
полиция, задержание, автовокзалы, воры


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