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Арест. Архивное фото

Миллионный ущерб: члены международной преступной группы задержаны в Молдове

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Sputnik Молдова

Злоумышленники действовали в Молдове и за рубежом. Наибольший ущерб они нанесли французскому бюджету.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Правоохранительные органы Молдовы ведут следствие по уголовному делу о трансграничной деятельности ОПГ.

Операция была инициирована на основании обращения, поступившего от французских властей. Ущерб, нанесенный бюджету их страны насчитывает 2,7 миллиона евро.

Комплекс следственных действий предусматривает сотрудничество и проведение расследования одновременно на территории Франции, Румынии и Республики Молдова.  

Правоохранительные органы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий в Бричанах и Кишиневе. 

Контрабанда сигарет, иллюстративное фото.
© Photo: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Контрабанда сигарет в действии: тысячи пачек и громкое задержание
В ходе обысков в домах мужчины и женщины в возрасте от 45 до 60 лет были обнаружены телефоны, SIM-карты, пистолет, а также иные доказательства участия группы в незаконных действиях. Результаты обысков должны быть отправлены французским властям.

Уголовное дело основано на информации, свидетельствующей о создании преступной группы из румынских, молдавских и армянских граждан, действующей согласовано по маршруту Украина-Молдова-Румыния и далее на запад. Приобретая в Молдове и Украине крупный объем сигарет (до 500 блоков за раз), мошенники перевозили их на хранение в уезд Сучава, чтобы в конечном итоге продать контрабандный товар во Франции.

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