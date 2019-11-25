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Спасатели, иллюстративное фото.

В Дубоссарах произошел взрыв: что случилось, рассказали правоохранители

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова

В правоохранительном ведомстве Приднестровья рассказали о происшествии и о том, что случилось с пострадавшей.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. О взрыве в частном доме, расположенном на улице Первомайской, поступило сообщение в дежурную часть районного отдела внутренних дел в Дубоссарах. На место происшествия тут же были направлены спасатели, пожарные, следственно-оперативная группа.

"Прибывшей на место следственно-оперативной группы было установлено, что взрыв произошел в летней кухне частного дома. Строение вплотную примыкает к домовладению, но с отдельным входом. В роковой момент в помещении была 60-летняя женщина", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Утром женщина решила принять душ. Ее супруг в это время находился в дальней комнате, он слышал какой-то звук похожий на хлопок, но не придал этому значения. Женщина сумела сама выбраться из-под частично обрушившегося потолочного перекрытия.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с ожогами II и III степени 50% тела.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия, будет выяснять специальная комиссия.

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Теги:
пострадавшая, взрыв, правоохранительные органы, Приднестровье


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