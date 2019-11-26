Первые последствия гололедицы: в Приднестровье одна за другой аварии

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Мокрый снег и минусовая температура сделали свое дело. Всего за два с половиной часа на скользких дорогах Рыбницы произошло четыре аварийные ситуации.
Первое ДТП случилось на улице Индустриальной. 60-летний водитель грузового автомобиля марки Renault не учел метеорологические условия и не справился с управлением транспортного средства.
"На повороте цементовоз съехал с проезжей части и упал в кювет. Спустя несколько часов водитель почувствовал недомогание и обратился в больницу. С сотрясением головного мозга его госпитализировали в неврологическое отделение районной больницы", - отметили в МВД.
Авария, в результате которой три человека были доставлены в больницу, произошла на трассе Тирасполь – Каменка, недалеко от села Выхватинцы. Водитель BMW не справился с управлением. Иномарка буквально проломила заградительное сооружение моста.
"В машине находились три человека. У 24-летнего рыбничанина, который сидел за рулем, диагностирован ушиб головы, рваные раны мягких тканей лица. Его госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы. У двух пассажиров – множественные ушибы", - сообщили в ведомстве.
Автоинспекция призывает водителей не ждать календарной зимы, а уже сейчас поменять шины. Летние при понижении температуры воздуха стремительно теряют свои свойства. При экстренном торможении сцепление с дорогой уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Зимние покрышки, напротив, сделаны из более мягкой резины, которая не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств.
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