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Кража.

"Домушники" в Кишиневе неудержимы: десятки тысяч леев ущерба и выбитые окна

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191126/28341285/domushniki-v-kishineve-neuderzhimy-desyatki-tysyach-leev-uscherba-i-vybitye-okna.html

Квартирные воры в Кишиневе ловко используют время, когда хозяев жилищ нет дома, и выносят из жилищ кишиневцев все самое ценное, одного из преступников-рецидивистов задержала столичная полиция.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. За минувший месяц в молдавской столице произошла целая серия квартирных краж. Причем, по предварительным данным следствия, причастным к ней был один и тот же мужчина 42 лет, который вычислял время, когда хозяев нет дома, а потом, высаживая окна, проникал в жилища и выносил из них все самое ценное, что только мог найти.

Уроженца Чимишлии, которого подозревают в совершении серии квартирных краж, задержали после звонка одной из жительниц сектора Рышкановка, которая сообщила, что в ее квартире, расположенной в одном из многоэтажных домов по улице Г. Мадан, нет большинства ценных вещей, еще утром находившихся в укромных местах, которые сообразительный вор быстро обнаружил. В частности, женщина заявила, что в квартире нет двух мобильных телефонов и дорогих часов известной торговой марки. 

Второй криминальный эпизод произошел на улице Ипподромной - там "домушник" вынес из квартиры смартфон и портмоне. В квартиру он также проник через окно. Общий ущерб, нанесенный владельцу жилища, следователи оценили в 4 тысячи леев.

Далее вор оказался и вовсе неудержим - за один из следующих дней он ограбил сразу две квартиры, причем сделал это также средь бела дня, когда хозяева были на работе. Здесь "домушник" сорвал поистине большой куш - порядка 30 тысяч леев. 

После того, как оперативникам удалось задержать ловкого вора и доставить его на допрос в Инспекторат полиции сектора Рышкань, он не признал свою вину, хотя у следователей есть достаточно доказательств его причастности к совершению серии квартирных краж. 

Если вина задержанного мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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Теги:
расследование, полиция, кражи, квартиры, воры


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