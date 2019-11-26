Не доглядели: двое маленьких детей в Приднестровье попали в больницу

В двух городах в один день произошли несчастные случаи с маленькими детьми, которым по недосмотру взрослых пришлось оказывать скорую медицинскую помощь.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Республиканский центр матери и ребенка из Каменской центральной районной больницы привезли малышку с травмами. У девочки, которой чуть больше десяти месяцев, диагностированы термические ожоги площадью 6–8% (левое бедро, голень, правая стопа). О маленькой пациентке врачи сообщили правоохранителям.

В ходе разбирательства было установлено, что малышка, ползая, перевернула электрический чайник, который стоял на полу.

"Сначала мама с дочкой находились в комнате вместе: женщина складывала вещи, девочка играла. Хватило нескольких минут, чтобы маленькая незаметно уползла в соседнюю комнату, где в чайнике была нагрета вода для купания", - рассказали в МВД.

Мама сразу вызвала скорую и оказала первую помощь дочке: участки, на которые попал кипяток, охладила под проточной водой.

Сейчас женщина и ребенок находятся в больнице. Врачи отмечают, что опытная мама правильно себя повела в данной ситуации. Зачастую родители усугубляют ожоги, когда смазывают поврежденные участки кожи маслом, жиром или кремом. Этого категорически нельзя делать, как недопустимо прокалывать пузыри или отрывать прилипшую одежду.

Еще одно сообщение о происшествии, в результате которого пострадал ребенок, поступило от медиков в этот же день.

"Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что трехлетний мальчик в сумке своей бабушки, которая пришла в гости, нашел пузырек с таблетками. Это был "Феназепам", - отметили в ведомстве.

Мама заметила в руках сына медикаменты и сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Сколько таблеток он выпил, устанавливают врачи. Быстрая реакция родителей и медиков позволила избежать серьезных последствий.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK